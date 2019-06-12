Понзиниббио: единственный, кто отказался от боя с Дарреном Тиллом, — он сам

Аргентинский боец полусреднего веса UFC Сантьяго Понзиниббио прокомментировал слова бразильца Рафаэла дос Аньоа о том, что Понзиниббио отказался от боя с Дарреном Тиллом.



«Это полная ерунда. Единственный, кто отказался от боя с Дарреном Тиллом, — это он сам. Я этого точно не делал. UFC хотела видеть его на турнире в Лондоне, поэтому ему нашли другого соперника — Хорхе Масвидаля. Тилл был перепуган и не хотел боя со мной.



Ему неудобен поединок со мной, он знает, что может проиграть. И в таком случае он проиграет трижды подряд. Он мог сразиться со мной на турнире в Аргентине, но он отказался — сказал, что не может лететь на бой так далеко. Он очень напуган», — приводит слова Сантьяго Понзиниббио MMANews.