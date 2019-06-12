Смит: Сехудо не помешало бы быть чуть скромнее

Боец UFC Энтони Смит поделился мнением о двукратном чемпионе организации Генри Сехудо, отметив, что Сехудо стоит быть скромнее.



«Если говорить по правде, то я бы хотел, чтобы бои Генри Сехудо говорили о нём. Я впечатлён тем, как он всё перевернул вверх ноги во втором раунде. В первом отрезке казалось, что с Сехудо всё безнадёжно. Я помню, что я смотрел и думал, что его просто уничтожат. Он смог выйти, поменять игру и забрать пояс!



Но то, как он себя ведёт и что говорит, портит впечатление от его выступлений. Ему трудно сочувствовать. Сехудо, тебе нужно, чтобы о тебе говорили другие, а самому тебе не помешало бы быть чуть скромнее», — приводит слова Энтони Смита MMANews.