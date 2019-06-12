Джонсон: надеюсь, Сехудо вскоре начнут платить деньги, которые он заслуживает

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон прокомментировал победу Генри Сехудо над Марлоном Мораесом в поединке за титул в легчайшем весе.
«Я считаю, что Генри Сехудо проделал отличную работу. Надеюсь, что вскоре ему начнут платить именно те деньги, которые он действительно заслуживает. Я не могу дождаться, чтобы посмотреть, что будет дальше происходить с его карьерой. Что меня удивило и поразило больше всего, так это то, как быстро упал Марлон Мораес. Я был в шоке, когда он так сильно просел во втором раунде. Сехудо смог воспользоваться этим и сделал их бой. Он показал настоящий дух чемпиона. Теперь он тройной чемпион», — приводит слова Деметриуса Джонсона MMANews.
Сехудо победил Мораеса техническим нокаутом в третьем раунде.
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