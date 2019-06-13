Усик — об отказе боя с Поветкиным: это будет политическая грязь с обеих сторон
Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Александр Усик, который до недавнего времени был абсолютным чемпионом мира, высказался о возможности провести бой с россиянином Александром Поветкиным.
«Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок», — сказал Усик в интервью Youtube-каналу USYK17.
В июле 2018 года Александр Усик стал первым в истории победителем турнира WBSS и обладателем трофея имени Мохаммеда Али, а также объединил все пояса в первом тяжёлом весе. В скором времени Усик планирует дебютировать в супертяжёлом весе.
Промоутер Усика рассчитывает, что бой с Такамом состоится в сентябре
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