Усик — об отказе боя с Поветкиным: это будет политическая грязь с обеих сторон

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Александр Усик, который до недавнего времени был абсолютным чемпионом мира, высказался о возможности провести бой с россиянином Александром Поветкиным.

«Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок», — сказал Усик в интервью Youtube-каналу USYK17.

В июле 2018 года Александр Усик стал первым в истории победителем турнира WBSS и обладателем трофея имени Мохаммеда Али, а также объединил все пояса в первом тяжёлом весе. В скором времени Усик планирует дебютировать в супертяжёлом весе.