Шевченко может стать хедлайнером турнира UFC в Сан-Антонио
Руководство UFC рассматривает возможность назначения очередного боя Валентины Шевченко главным событием турнира UFC, который состоится 20 июля в Сан-Антонио. Уроженка Киргизии в прошлый уик-энд эффектным нокаутом победила Джессику Ай.
Как утверждает Ариэль Хелвани, соперницей Шевченко на турнире в Сан-Антонио может стать Лиз Кармуш.
«UFC нужен мэин-ивент на турнире в Сан-Антонио. Один из вариантов — бой Шевченко с Кармуш за чемпионский титул в лёгком весе. Шевченко уступила Кармуш в 2010 году. Тогда она потерпела первое поражение в качестве проффи», — написал в своём «твиттере» Хелвани.
Шевченко родилась в Киргизии, а своей второй родиной называет Перу. Она провела 20 боёв в смешанных единоборствах, одержав 17 побед при 3 поражениях.
Шевченко нокаутировала Ай красивейшим ударом ногой в голову
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