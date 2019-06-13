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Шевченко может стать хедлайнером турнира UFC в Сан-Антонио

Шевченко может стать хедлайнером турнира UFC в Сан-Антонио
Бокс/ММА / ММА 0

Руководство UFC рассматривает возможность назначения очередного боя Валентины Шевченко главным событием турнира UFC, который состоится 20 июля в Сан-Антонио. Уроженка Киргизии в прошлый уик-энд эффектным нокаутом победила Джессику Ай.

Как утверждает Ариэль Хелвани, соперницей Шевченко на турнире в Сан-Антонио может стать Лиз Кармуш.

«UFC нужен мэин-ивент на турнире в Сан-Антонио. Один из вариантов — бой Шевченко с Кармуш за чемпионский титул в лёгком весе. Шевченко уступила Кармуш в 2010 году. Тогда она потерпела первое поражение в качестве проффи», — написал в своём «твиттере» Хелвани.

Шевченко родилась в Киргизии, а своей второй родиной называет Перу. Она провела 20 боёв в смешанных единоборствах, одержав 17 побед при 3 поражениях.

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