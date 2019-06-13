Бойцовский клуб Ferrum организует любительский турнир «Путь чемпионов—2»

16 июня бойцовский клуб Ferrum предоставит возможность всем желающим проверить свои силы в турнирах по ММА и тайскому боксу. В боях смогут принять участие спортсмены-любители старше 18 лет, имеющие спортивное звание не выше первого взрослого разряда.
Соревнования будут проходить в весовых категориях 61,2 кг и 84 кг по ММА и 66 кг и 84 кг по тайскому боксу. Поединки по ММА будут состоять из двух раундов, а по тайскому боксу — из пяти. Победитель в каждой весовой категории помимо грамот и медалей получит абонемент в бойцовский клуб Ferrum и возможность в дальнейшем совершенствовать своё мастерство.
«Мы рассматриваем этот турнир прежде всего как возможность развития людей, которые тренируются на базе нашего клуба. Это хорошая перспектива для них показать себя и определённый этап в их бойцовском становлении. У них появляется шанс проявить себя и попасть в нашу команду. Кроме того выступление в турнире — это всегда маяк, который показывает направление, в котором ты движешься, возможность посмотреть, правильно ли ты тренируешься. Мы хотим проводить такие турниры на постоянной основе, в перспективе каждый месяц.
Первый турнир у нас был в декабре, второй пройдёт в июне. Декабрьский турнир получился очень зрелищным, крутым и помог нашим клиентам сплотиться, поэтому мы решили продолжить. К соревнованиям по ММА решили добавить тайский бокс. В перспективе планируем делать турниры по каждому из бойцовских направлений нашего клуба.
Мы решили выбрать именно эти веса в смешанных единоборствах, потому что у команды есть интерес в бойцах этих категорий. Несмотря на ограничение в турнире по первому разряду, считаем, что такой турнир может нам помочь найти перспективных молодых бойцов, которые готовы серьёзно тренироваться и развиваться дальше. Наша задача дать возможность реализовать себя таким «пахарям», — рассказал управляющий Владислав Ермилов.
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