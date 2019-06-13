На ЧМ-2019 по муай-тай ожидается участие спортсменов из 100 стран

В чемпионате мира—2019 (IFMA), который пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд), по прогнозам организаторов, примут участие спортсмены из 100 стран. Примечательно, что на чемпионате мира 2018 года в Канкуне было представлено 78 стран. Международная федерация любительского тайского бокса (IFMA) ожидает, что предстоящий ЧМ станет одним из самых массовых за всю историю проведения соревнований.



Сборная России будет представлена во всех весовых категориях. Напомним, на прошлом чемпионате мира, который проходил в Мексике, сборная нашей страны стала победителем общекомандного зачёта, повторив успех 2012 года, когда на домашнем ЧМ не оставила шансов соперникам.