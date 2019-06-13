Тренер Фьюри: Шварца мотивирует победа Руиса

Бен Дэвисон, тренер бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от поединка его подопечного с Томом Шварцем, который состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США). По мнению Дэвисона, Шварца будет мотивировать пример Энди Руиса, который нанёс сенсационное поражение британцу Энтони Джошуа 1 июня.

«Наверняка, Шварц смотрел этот бой и думал, что Джошуа разнесёт Руиса. Но затем всё произошло иначе. И тогда Шварц мог подумать: «Так, если Руис это сделал, то и я могу!». Всё можно, 100 процентов.

Это не значит, что мы теперь будем опасаться Шварца, но бой Руиса — ещё одно напоминание, что никого нельзя недооценивать. Одна из особенностей Шварца заключается в том, что он — малоизвестный боец. Нет, конечно, возможен вариант, что он обделается на ринге и будет бояться любых ударов. Но может произойти и обратное», — цитирует Дэвиса BoxingScene.