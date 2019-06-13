Фьюри заткнул фаната, который пел песню времён Второй мировой войны

Бывший чемпион мира, британский боксёр Тайсон Фьюри заткнул фаната, который во время пресс-конференции с немцем Томом Шварцом попытался спеть издевательскую песню. Один из фанатов начал петь песню военных лет «10 немецких взрывателей» во время выступления Шварца. Фьюри не понравилось поведение фаната, после чего он пригрозил заткнуть его лично.

«Закрой свою пасть, или я сейчас размажу твою голову», — крикнул Фьюри болельщику. После этого британский фанат замолчал.

Песня 10 German Bombers была популярна среди детей во время Второй мировой войны. Футбольные фанаты из Англии исполнили эту песню перед товарищеским матчем со сборной Германии в 2017 году. После этого многим болельщикам запретили проход на стадион.

Напомним, бой Фьюри и Шварца состоится в Лас-Вегасе 15 июня.