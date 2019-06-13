В Москве 15-16 июня состоится турнир серии Abu Dhabi Grand Slam

15 и 16 июня во дворце спорта «Триумф» (Люберцы, ул. Смирновская, 4) впервые в России пройдёт международный турнир по джиу-джитсу — Abu Dhabi Grand Slam. Ранее этапы одной из самых престижных серий принимали Токио, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро, Абу-Даби и Лондон.

Турниры Abu Dhabi Grand Slam являются наиболее знаковыми и рейтинговыми событиями Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP) тура.AJP — новый бренд, запущенный в начале мая 2019 года, для серии турниров Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Tours (ADWJJT), которая была создана в 2009 году и с тех пор функционировала и развивалась под патронажем шейха Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна и правительства Абу-Даби. Основными целями создания данной серии турниров стали развитие джиу-джитсу в стране и в мире, а также желание сделать Абу-Даби мировой столицей джиу-джитсу.

Турниры Abu Dhabi Grand Slam появились в структуре серии турниров начиная с сезона 2015-2016 и сразу стали одними из самых популярных событий в мире джиу-джитсу.

Московский Abu Dhabi Grand Slam станет также дебютным турниром в сезоне. Среди зарегистрированных участников — более 700 элитных спортсменов со всего мира.

15 июня в рамках двухдневного соревнования Abu Dhabi Grand Slam состоится отдельный мини-турнир Abu Dhabi King of Mats. Это состязание для 10 лучших тяжеловесов в мире, которые ранее становились чемпионами турниров Abu Dhabi Grand Slam либо итогового турнира Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship (ADWPJJC), традиционно проходящего в Абу-Даби в конце каждого сезона (апрель). Атлетов разделят на две группы по пять человек. Сначала они встречаются друг с другом в группе, а по итогам групового турнира по два лучших спортсмена выходят в полуфинал.

Организаторы сообщают, что вход на соревнования для зрителей будет свободным.