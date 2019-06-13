В Bellator заинтересованы в контракте с Крис Сайборг

Президент Bellator Скотт Кокер подчеркнул, что он готов подписать контракт с бывшей чемпионкой UFC Крис Сайборг.
«Крис, если ты станешь свободным агентом, то позвони нам, пожалуйста. Наша компания заботится о своих бойцах. Если ты будешь свободна, дай нам знать», — приводит слова Скотта Кокера MMAMania.
Ранее Крис Сайборг Жустину не исключила, что в скором времени покинет организацию UFC. Следующий бой Сайборг проведёт на турнире UFC 240 с Фелицией Спенсер. После этого контракт Крис с организацией истекает. Как признала Сайборг, она будет открыта к предложениям других промоушенов.
Ранее сообщалось, что Сайборг может оказаться в профессиональном рестлинге. Спортсменка не исключила такого варианта, но признала, что работа в рестлинге кажется ей довольно тяжёлой.
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