Макдональд и Грэйси показали почти одинаковый вес, Соннен тяжелее Мачиды

В ночь с 14 на 15 июня мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 222. Главным его событием станет полуфинальная встреча Гран-при Bellator в полусреднем весе между чемпионом организации Рори Макдональдом и Нейманом Грейси.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Грейси оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 77,0 кг, в то время как Макдональд потянул на 76,8 кг.
В соглавном событии вечера встретятся экс-чемпион UFC Лиоту Мачида и экс-претендент на пояс UFC Чейл Соннен. Бразилец на весах показал 92,7 кг, вес Соннена составил 93,2 кг.
Bellator 222. Взвешивание
Основной кард
Рори Макдональд (169,4 фунта) — Нейман Грейси (169,8 фунта)
Лиоту Мачида (204,4) — Чейл Соннен (205,6)
Дилон Деннис (175,0) — Макс Хамфри (174,4)
Рики Бандехас (136) — Патрик Микс (135,6)
Киочи Харигучи (134,4) — Дорион Колдуэлл (134,6)
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