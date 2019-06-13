Макдональд и Грэйси показали почти одинаковый вес, Соннен тяжелее Мачиды

В ночь с 14 на 15 июня мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 222. Главным его событием станет полуфинальная встреча Гран-при Bellator в полусреднем весе между чемпионом организации Рори Макдональдом и Нейманом Грейси.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Грейси оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 77,0 кг, в то время как Макдональд потянул на 76,8 кг.

В соглавном событии вечера встретятся экс-чемпион UFC Лиоту Мачида и экс-претендент на пояс UFC Чейл Соннен. Бразилец на весах показал 92,7 кг, вес Соннена составил 93,2 кг.

Bellator 222. Взвешивание

Основной кард

Рори Макдональд (169,4 фунта) — Нейман Грейси (169,8 фунта)

Лиоту Мачида (204,4) — Чейл Соннен (205,6)

Дилон Деннис (175,0) — Макс Хамфри (174,4)

Рики Бандехас (136) — Патрик Микс (135,6)

Киочи Харигучи (134,4) — Дорион Колдуэлл (134,6)