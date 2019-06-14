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Нурмагомедов прокомментировал конфликт на чечено-дагестанской границе

Нурмагомедов прокомментировал конфликт на чечено-дагестанской границе
Бокс/ММА / ММА 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт на чечено-дагестанской границе.

«У меня вопрос ко всем, кто обеспокоен ситуацией относительно земель на границе с Чечней: а вообще когда-нибудь была зафиксированная и чёткая граница между нашими братскими народами? Как я знаю, проживающие там на границе земляки примерно знали, у кого какая территория.

Моё мнение, что нужно всем вместе собраться – как политикам, так и старейшинам и жителям этого региона – и решить эту проблему, идя навстречу друг другу, с уважением и с любовью ради Аллаха. Всегда считал и буду считать чеченцев братьями, для этого хватает просто заглянуть в историю», – написал Нурмагомедов в своем аккаунте в «Инстаграме».

На границе Чечни и Дагестана произошёл конфликт в результате того, что недалеко от Кизляра чеченские власти установили дорожный указатель «Чеченская Республика – Шелковский район».

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