Нурмагомедов: зачем мне нужен реванш с Макгрегором?

Чемпион UFC российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заявил, что в настоящий момент его не интересует бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором. Соперники встретились в октагоне в октябре 2018 года в Лас-Вегасе, тот бой завершился победой россиянина. После поединка началась массовая драка с участием членов команды Хабиба.

«То, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе. Все знают, что там случилось: я победил, мы его сокрушили, сокрушили всю его команду. Вновь драться в Вегасе я не хочу. Его оштрафовали, меня оштрафовали в десятикратном размере. Дело не в деньгах, а в том, как проходит весь процесс. Если в Вегасе будут какие-то большие бои, я отправлюсь туда как зритель, но сам драться там больше не хочу.

Будет ли интересен реванш, если Конор вернётся? Если он этого заслужит, то да. Но прямо сейчас мне это не интересно. Зачем мне нужен реванш?», — сказал Нурмагомедов в эфире BT Sport.