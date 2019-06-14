Нурмагомедов: завалю Порье, заставлю устать и добью
Российский боец ММА чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от титульного боя с Дастином Порье. Поединок состоится в сентябре 2019 года на турнире в Абу-Даби.
«Порье — крепкий парень. Опытный. На его счету более 20 боёв в UFC, и он побил много серьёзных соперников. Мне нравится его работа ногами, умение боксировать и прочее. Но я его заставлю устать.
Если посмотреть на его бои — с Гэтжи он всё время был на ногах, Петтис — то же самое, Холлоуэй — тоже. Со всеми он бился в стоячем положении. Но в бою со мной нужно быть готовым к прессингу, к борьбе. Я с ним стоять не буду.
Конечно, бой в MMA начинается с боксёрского стиля, но я его завалю, заставлю устать и добью», — сказал Нурмагомедов в эфире BT Sport.
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