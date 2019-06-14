В Ульяновске состоится Кубок Волги по тайскому боксу
С 15 по 16 июня в Ульяновске в спорткомплексе «Волга» пройдёт турнир по тайскому боксу «Кубок Волги», посвящённый Дню России. В открытом областном турнире примут участие тайбоксёры из Ульяновской области, Самарской области, Оренбургской области, Республики Татарстан и Республики Чувашия. В рамках турнира будут представлены следующие возрастные категории: дети до 10 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18+.
Сегодня, 14 июня, состоится официальная процедура взвешивания и жеребьёвка участников. Завтра, 15 июня, пройдут предварительные поединки, 16 июня — финальные схватки.
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