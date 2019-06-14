Хэй: после победы Руиса теперь все посматривают на Шварца

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй поделился ожиданиями от боя Тайсона Фьюри и Тома Шварца, который состоится завтра, 15 июня, в Лас-Вегасе. По мнению Хэя, списывать со счетов Шварца не стоит, несмотря на то что немец является аутсайдером.

«Я думаю, что Фьюри уже всем всё доказал в поединке с Уайлдером. Больше он не должен ничего доказывать. Он дрался с лучшим американским боксёром в тяжёлом весе, с чемпионом WBC. И многие считают, что в том поединке победил именно Фьюри (бой завершился ничьей. — Прим. «Чемпионата»).

Теперь Фьюри нужно выдать хороший поединок, чтобы люди не думали, что в бое с Уайлдером было что-то необычное. Фьюри нужна уверенная победа, какая была у Уайлдера над Домиником Бризилом.

Думаю, Фьюри сможет победить досрочно. Но недавно я говорил то же самое об Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом. И я оказался неправ. Уверен, что Шварца мотивирует победа Руиса. О шансах Руиса толком никто не думал. Но после той победы все теперь посматривают на Шварца, случиться может всё», — цитирует Хэя Metro.