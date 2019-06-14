Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Арум опасается, что Пакьяо в поединке с Турманом может повредить мозг

Арум опасается, что Пакьяо в поединке с Турманом может повредить мозг
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Боб Арум, бывший промоутер легендарного Мэнни Пакьяо, выразил опасения за здоровье бывшего подопечного перед его поединком с чемпионом мира по версии WBA Suber Китом Турманом. Этот бой состоится 20 июля в Лас-Вегасе.

«Я люблю Мэнни. У меня с ним была длинная история. Да, я болею за него, но нужно понимать, что ему уже 41 год. В таком возрасте он не может быть также хорош, как и в свои лучшие годы.

Я желаю ему только лучшего, надеюсь, он победит. Но меня он беспокоит, меня бы беспокоила и судьба другого боксёра такого возраста. Думаю, что ему больше не стоит драться. Любой врач скажет, что с возрастом череп становится тоньше. Поэтому удары наносят больший вред. Если Мэнни повредят мозг в поединке, это будет худшим сценарием», — приводит слова Арума Boxing News.

Пакьяо: Турман много говорит, посмотрим, будет ли он таким же болтливым на ринге
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент