Арум опасается, что Пакьяо в поединке с Турманом может повредить мозг

Боб Арум, бывший промоутер легендарного Мэнни Пакьяо, выразил опасения за здоровье бывшего подопечного перед его поединком с чемпионом мира по версии WBA Suber Китом Турманом. Этот бой состоится 20 июля в Лас-Вегасе.

«Я люблю Мэнни. У меня с ним была длинная история. Да, я болею за него, но нужно понимать, что ему уже 41 год. В таком возрасте он не может быть также хорош, как и в свои лучшие годы.

Я желаю ему только лучшего, надеюсь, он победит. Но меня он беспокоит, меня бы беспокоила и судьба другого боксёра такого возраста. Думаю, что ему больше не стоит драться. Любой врач скажет, что с возрастом череп становится тоньше. Поэтому удары наносят больший вред. Если Мэнни повредят мозг в поединке, это будет худшим сценарием», — приводит слова Арума Boxing News.