Президент UFC: думаю, увидим Макгрегора в октагоне в 2019 году

Президент UFC Дэна Уайт считает, что бывший чемпион организации ирландский боец ММА Конор Макгрегор может в ближайшее время вернуться в октагон. Уайт опроверг слухи, согласно которым Конор отказывался от поединков. Об этом говорил Али Абдельазиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова. Он заявил, что Макгрегор отказался от боя с Джастином Гэтжи.

«Сейчас Конор бездельничает. Думаю, что мы увидим его в клетке уже в 2019 году.

Конор не отказывался от боя с Гэтжи. Али может говорить то, что ему вздумается. Но Конор не отказывается от боёв, всё! Макгрегор всегда остаётся, он не боится драться ни с кем, поэтому слова Али неверные», — цитирует Уайта BT Sport.

Напомним, Макгрегор в последний раз дрался в UFC в октябре 2018 года. Тогда в четвёртом раунде он уступил Нурмагомедову на турнире UFC 229.