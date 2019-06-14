Президент UFC: думаю, увидим Макгрегора в октагоне в 2019 году

Президент UFC Дэна Уайт считает, что бывший чемпион организации ирландский боец ММА Конор Макгрегор может в ближайшее время вернуться в октагон. Уайт опроверг слухи, согласно которым Конор отказывался от поединков. Об этом говорил Али Абдельазиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова. Он заявил, что Макгрегор отказался от боя с Джастином Гэтжи.
«Сейчас Конор бездельничает. Думаю, что мы увидим его в клетке уже в 2019 году.
Конор не отказывался от боя с Гэтжи. Али может говорить то, что ему вздумается. Но Конор не отказывается от боёв, всё! Макгрегор всегда остаётся, он не боится драться ни с кем, поэтому слова Али неверные», — цитирует Уайта BT Sport.
Напомним, Макгрегор в последний раз дрался в UFC в октябре 2018 года. Тогда в четвёртом раунде он уступил Нурмагомедову на турнире UFC 229.
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