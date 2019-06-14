Президент WBC: бой Мейвезера и Нурмагомедова? Не слышал о втором парне

Президент WBC Франциско Валькарсель заявил, что не опасается роста популярности ММА. По мнению функционера, бокс всё равно будет популярнее, чем смешанные единоборства. Также он поделился мнением о возможном поединке бывшего чемпиона мира боксёра Флойда Мейвезера-младшего и чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«У бокса гораздо больше фанатов. И их армия постоянно растет, иногда за счёт фанатов ММА. Тот же бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером добавил боксу немало новых поклонников.

Бои представителей ММА и бокса? Это всё-таки слишком разные миры. Если бы они бились по правилам ММА, то очевидно, что Макгрегор выбил бы всю дурь из Мейвезера, а на ринге у него шансов не было, хоть боксер из него и неплохой.

Бой между Мейвезером и Нурмагомедовым? Между Мейвезером и кем? Я знаю Флойда, но о втором парне не слышал. Я не слежу за ММА», — цитирует Валькарселя «Р-Спорт».