Тим Цзю узнал имя следующего соперника

Чемпион Австралии в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю (13-0, 10 КО) проведёт следующий поединок 14 августа, сообщает BoxingScene. Его соперником станет Дуайт Ричи (19-1, 2 КО), сообщает BoxingScene. Бой состоится в Сиднее. 27-летний Ричи является одним из самых перспективных боксёров Австралии.
«Я стремился к этому поединку долгое время. Он, как и я, поднимается в рейтингах. В итоге лучшим из нас станет только один. Для каждого из нас этот поединок может стать прорывом», — сказал Цзю-младший.
Тим Цзю провёл предыдущий бой в мае 2019 года, когда победил Джои Камильери, именно тогда он и завоевал региональный титул. Бой с Ричи станет для Тима уже третьим в 2019 году. Что касается Ричи, то он минувший раз выходил на ринг в апреле 2019 года, тогда он справился с Юн Джун Хуном.
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