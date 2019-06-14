Дос Аньос и Эдвардс встретятся на турнире в Сан-Антонио 20 июля

20 июля в Сан-Антонио (штат Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. Основной кард турнира был сформирован несколько недель назад, теперь же в организации определились и с главным событием вечера.
Хедлайнером шоу станет противостояние в полусреднем весе. Экс-чемпион организации в лёгком дивизионе Рафаэль дос Аньос встретится с Леоном Эдвардсом, сообщает MMA Fighting.
Бразилец предыдущий поединок провёл в мае 2019 года, когда досрочно справился с Кевином Ли. Что касается Эдвардса, то он минувший бой провёл в марте 2019 года, в Лондоне. Тогда он раздельным решением судей одолел Гуннара Нельсона.
Дос Аньос на данный момент занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона, Эдвардс расположился на одиннадцатой строчке.
Напомним, что на турнире в Сан-Антонио выступит и российский тяжеловес Алексей Олейник. Его соперником будет Уолт Харрис.
- 14 июня 2019
-
17:58
-
17:32
-
16:26
-
14:56
-
14:26
-
13:01
-
12:33
-
12:18
-
11:17
-
11:05
-
09:23
-
06:21
-
00:19
- 13 июня 2019
-
23:52
-
21:50
-
20:45
-
19:50
-
18:55
-
17:29
-
16:02
-
14:34
-
13:30
-
13:22
-
13:18
-
12:17
-
11:16
-
10:57
-
10:13
-
09:10
-
02:42
- 12 июня 2019
-
23:51
-
22:00
-
20:52
-
19:27
-
18:57