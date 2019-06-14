Дос Аньос и Эдвардс встретятся на турнире в Сан-Антонио 20 июля

20 июля в Сан-Антонио (штат Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. Основной кард турнира был сформирован несколько недель назад, теперь же в организации определились и с главным событием вечера.

Хедлайнером шоу станет противостояние в полусреднем весе. Экс-чемпион организации в лёгком дивизионе Рафаэль дос Аньос встретится с Леоном Эдвардсом, сообщает MMA Fighting.

Бразилец предыдущий поединок провёл в мае 2019 года, когда досрочно справился с Кевином Ли. Что касается Эдвардса, то он минувший бой провёл в марте 2019 года, в Лондоне. Тогда он раздельным решением судей одолел Гуннара Нельсона.

Дос Аньос на данный момент занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона, Эдвардс расположился на одиннадцатой строчке.

Напомним, что на турнире в Сан-Антонио выступит и российский тяжеловес Алексей Олейник. Его соперником будет Уолт Харрис.