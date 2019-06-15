Майки Гарсия договорился о поединке с Дэнни Гарсией
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия (39-1, 30 КО) договорился о проведении поединка с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО), сообщает Boxingnews24.
Конкретной даты боя ещё нет. Но известно, что, вероятнее всего, он состоится в октябре. С наибольшей долей вероятности боксёры встретятся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Таким образом, можно прийти к выводу, что Майки Гарсия принял решение продолжать карьеру в полусреднем дивизионе. Напомним, предыдущий поединок он провёл также в этой категории, уступив в титульном бою единогласным решением судей Эрролу Спенсу. Что касается Дэнни Гарсии, то он в последнем бою сумел нокаутировать Эдриана Гранадоса.
- 15 июня 2019
-
00:41
- 14 июня 2019
-
23:35
-
21:29
-
20:16
-
19:22
-
18:23
-
17:58
-
17:32
-
16:26
-
14:56
-
14:26
-
13:01
-
12:33
-
12:18
-
11:17
-
11:05
-
09:23
-
06:21
-
00:19
- 13 июня 2019
-
23:52
-
21:50
-
20:45
-
19:50
-
18:55
-
17:29
-
16:02
-
14:34
-
13:30
-
13:22
-
13:18
-
12:17
-
11:16
-
10:57
-
10:13
-
09:10
Партнерский контент