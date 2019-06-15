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Кокер — о новом контракте с Емельяненко: это будет прощальный тур Фёдора

Кокер — о новом контракте с Емельяненко: это будет прощальный тур Фёдора
Бокс/ММА / ММА 0

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал подписание нового контракт с российским бойцом Фёдором Емельяненко.

«Это будет прощальный тур Фёдора Емельяненко. Мы планируем взять его с собой во многие страны и города, где его не видели уже долгое время или, возможно, и вовсе никогда не видели выступлений Емельняенко. Вам понравится, когда мы раскроем детали», — приводит слова Скотта Кокера ESPN.

Пока не сообщается, когда именно Емельяненко вернётся в октагон, однако известно, что это произойдёт до конца текущего года.

На счету 42-летнего бойца 45 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед, потерпел 6 поражений и один бой был признан несостоявшимся. В Bellator Фёдор Емельяненко в четырёх поединках одержал две победы и дважды потерпел поражение.

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