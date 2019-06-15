Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бойцы сборной России по муай-тай приступили к первому этапу подготовки к ЧМ

Бойцы сборной России по муай-тай приступили к первому этапу подготовки к ЧМ
Бокс/ММА / ММА 0

Бойцы сборной России по тайскому боксу приступили к первому этапу подготовки к чемпионату мира — 2019 (IFMA), который состоится с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд). Спортсмены проводят индивидуальную подготовку, а уже совсем скоро прибудут на базу «Озеро Круглое», где будут проходить спарринги и подводка к турниру.

Предварительный состав сборной России:

Мужчины:
48 кг — Асланян Овсеп
51 кг — Муртазалиев Чарак
54 кг — Рахимов Холмурод
57 кг — Абрамов Александр
60 кг — Бегян Айк
63,5 кг — Мугидинов Абдулмалик
67 кг — Ульянов Алексей
71 кг — Баланов Илья
75 кг — Сульгин Максим
81 кг — Магакян Сурик
86 кг — Меджидов Гаджи
91 кг — Исхаков Надир
свыше 91 кг — Корнилов Кирилл.

Женщины:
45 кг — Негодина Вера
48 кг — Буга Вера
51 кг — Долгова Екатерина
54 кг — Тинчурина Альмира
57 кг — Климова Мария
60 кг — Винникова Екатерина
63,5 кг — Прокофьева Вероника
67 кг — Непианиди Анастасия
71 кг — Овчинникова Алина
75 кг — Ларионова Ирина
свыше 75 кг — Жбанкова Виктория.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент