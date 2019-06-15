Бойцы сборной России по муай-тай приступили к первому этапу подготовки к ЧМ

Бойцы сборной России по тайскому боксу приступили к первому этапу подготовки к чемпионату мира — 2019 (IFMA), который состоится с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд). Спортсмены проводят индивидуальную подготовку, а уже совсем скоро прибудут на базу «Озеро Круглое», где будут проходить спарринги и подводка к турниру.



Предварительный состав сборной России:



Мужчины:

48 кг — Асланян Овсеп

51 кг — Муртазалиев Чарак

54 кг — Рахимов Холмурод

57 кг — Абрамов Александр

60 кг — Бегян Айк

63,5 кг — Мугидинов Абдулмалик

67 кг — Ульянов Алексей

71 кг — Баланов Илья

75 кг — Сульгин Максим

81 кг — Магакян Сурик

86 кг — Меджидов Гаджи

91 кг — Исхаков Надир

свыше 91 кг — Корнилов Кирилл.



Женщины:

45 кг — Негодина Вера

48 кг — Буга Вера

51 кг — Долгова Екатерина

54 кг — Тинчурина Альмира

57 кг — Климова Мария

60 кг — Винникова Екатерина

63,5 кг — Прокофьева Вероника

67 кг — Непианиди Анастасия

71 кг — Овчинникова Алина

75 кг — Ларионова Ирина

свыше 75 кг — Жбанкова Виктория.