Прогрейс вызвал Макгрегора на два поединка — по правилам бокса и ММА

Чемпион мира по версии WBA Реджис Прогрейс бросил вызов Конору Макрегору на два поединка — один по правилам бокса, второй — по правилам ММА.



«Не бросай вызов актёрам, если ты — настоящий боец. Не вызывай моего менеджера Думаю, что я единственный чемпион мира по боксу, который готов встретится с тобой как на ринге, так и в октагоне», — написал в своём «твиттере» Реджис Прогрейс.

Напомним, ранее Макгрегор выразил готовность организовать бой певца Джастина Бибера и актёра Тома Круза.Тогда же он бросил вызов Уолбергу, являющемуся менеджером Прогрейса.



«И я бросаю вызов Марку Уолбергу на том же карде. Когда Марка Уолберга ещё знали под псевдонимом Марки Марк, я бы всё равно оторвал ему уши и забрал свои акции UFC», — написал Макгрегор в своём аккаунте в «Твиттере».



Ранее Макгрегор также вызывал звезду Голливуда на поединок, но пока бой так и не состоялся.