Диллашоу: надеюсь, Сехудо сохранит пояс до моего возвращения

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу, отбывающий дисквалификацию за употребление допинга, отметил, что он хотел бы встретится после возвращения в титульном поединке с Генри Сехудо.
«Я очень рад победе Генри Сехудо над Марлоном Мораесом. Он делает отличную работу. Я знал, что это будет плотный бой, в котором не будет явного фаворита. Я считал, что у Марлона Мораеса лучше техника ведения боя, но у него есть проблемы с выносливостью, а с борцом очень трудно держать стабильный темп, потому что ты быстро устаёшь.
Сехудо с каждым боем прогрессирует, он становится всё лучше и лучше. Я надеюсь, что он удержит пояс в легчайшем весе до моего возвращения, потому что у нас есть счёты, которые хотелось бы свести», — приводит слова Ти Джея Диллашоу BJPenn.
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