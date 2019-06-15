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Кремлёв: ММА — популярны, потому что бойцы друг друга унижают

Кремлёв: ММА — популярны, потому что бойцы друг друга унижают
Бокс/ММА / ММА 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв в очередной раз сравнил смешанные единоборства и бокс, раскритиковав организацию UFC.

«Ну что этот UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат)… Подрались и забыли. Бокс — это история и традиции. ММА — просто вспышка на том, что они друг друга унижают. Исключительно на этом, а не на боях. Бокс — культура и история. Он был и будет. По популярности и даже по гонорарам это второй вид спорта после футбола», приводит слова Кремлёва Р-Спорт.

Ранее президент UFC Дэна Уайт заявлял, что за последние десятилетия бокс утратил привлекательность и потенциал. На это Кремлёв ответил, что UFC запоминается только скандалами, в Дэна Уайт зарабюатывает деньги на унижении людей.

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