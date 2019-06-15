Кудряшов оказался тяжелее Макабу

Завтра, 16 июня, в Екатеринбурге пройдёт вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся бывший участник Всемирной боксёрской суперсерии, экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов (23-2, 23 КО) и экс-претендент на титул чемпиона мира Илунга Макабу (24-2, 23 КО).
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин оказался немного тяжелее соперника, показав 90,5 кг, вес Макабу составил 89,85 кг.
На кону поединка Кудряшов — Макабу будет стоять титул по версии WBC Silver, которым в прошлом Кудряшов уже владел. Бой с Илунгой станет третьим для Кудряшова после тяжёлого поражения от Юниера Дортикоса, в предыдущих двух он победил.
Также на вечере бокса в Екатеринбурге выступят перспективные бойцы первого тяжёлого веса. Алексей Папин встретится с Александром Журом из Румынии, а Алексей Егоров померится силами с украинцем Романом Головащенко.
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