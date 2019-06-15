Оверим помогает Харитонову подготовиться к бою с Митрионом

13 июня стало известно, что российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов проведёт следующий поединок с Мэттом Митрионом. Встреча состоится 24 августа в Коннектикуте. Подписав контракт, Харитонов сразу же начал подготовку к поединку, о чём рассказал на своей странице в «Инстаграме». При этом он сообщил, что помогать ему будет известный боец UFC Алистар Оверим.

«Друзья, всем привет! Как только прозвучала новость о моём матч-реванше с Мэттом Митрионом, я сразу же улетел в Таиланд, тренироваться в лагерь вместе с моим другом Алистаром Оверимом. Только вперёд и ни шагу назад», — сказал Харитонов.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Впервые Харитонов и Митрион встретились в октагоне в феврале 2019 года, но тогда поединок был признан несостоявшимся. В ходе боя Митрион нанёс Харитонову удар ниже пояса и тот так и не сумел восстановиться, а позже оказался на больничной койке.