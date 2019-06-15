Далакян защитил титул чемпиона мира, нокаутировав Таворнхама
В Киеве завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между чемпионом мира по версии WBA Артёмом Далакяном (19-0, 14 КО) и Саравутом Таворнхамом (20-2, 15 КО) из Таиланда.
Встреча прошла с преимуществом Далакяна, который выглядел лучше соперника на протяжении всего поединка. Уже с третьего раунда бой стал практически односторонним, но Таворнхам проявлял стойкость и неплохо держал удары соперника. Тотальное доминирование боксёра из Украины заставило рефери остановить одностороннее избиение в десятом раунде и зафиксировать победу Далакяна техническим нокаутом.
Таким образом, Артём уже в третий раз защитил титул чемпиона мира в наилегчайшем весе.
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