Дортикос отправил Табити в тяжелейший нокаут и вышел в финал WBSS

В Риге завершился полуфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между экс-чемпионом мира Юниером Дортикосом и Эндрю Табити.
Бой прошёл в очень грязной манере, изобиловал большим количеством борьбы и клинчей. Явного преимущества нельзя было отдать ни одному из боксёров. В шестом раунде у Дортикоса открылось сильное кровотечение на веке правого глаза, которое было вызвано столкновением головами, в седьмом раунде рефери снял с Табити балл.
Развязка встречи наступила в десятой трёхминутке, когда Дортикос сумел донести до соперника точный правый удар в челюсть. Табити был отправлен в жёсткий нокаут и ещё долгое время не мог оправиться.
Таким образом, Дортикос завоевал временный титул по версии IBF и стал первым финалистом второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе. В решающем поединке он встретится с победителем пары Майрис Бриедис — Кшиштоф Гловацки.
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