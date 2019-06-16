Фьюри победил Шварца техническим нокаутом во втором раунде
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO британец Тайсон Фьюри выиграл в титульном бою у немца Тома Шварца. Поединок за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO прошёл на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
В конце второго раунда Фьюри отправил в нокдаун Шварца, а затем обрушил град ударов на потрясённого соперника. Судья встречи был вынужден прервать поединок, зафиксировав технический нокаут.
Эта победа стала для Фьюри 28-й в карьере при 19 нокаутах и одном ничейном исходе. Шварц потерпел первое поражение в 25 боях.
Ранее сообщалось, что второй поединок чемпиона WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри состоится в 2020 году.
Реванш Уайлдера и Фьюри состоится в 2020 году
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