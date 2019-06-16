Фьюри спел хит Aerosmith после победы над Шварцем
Британский боксёр Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO и спел отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith «I Don't Want to Miss a Thing», поблагодарив болельщиков за поддержку.
Бой, который проходил на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США), закончился уже во втором раунде, когда Фьюри отправил в нокдаун Шварца, а затем обрушил град ударов на потрясённого соперника. Рефери прервал поединок, зафиксировав технический нокаут. Шварц потерпел первое поражение в карьере за 25 боев. Фьюри победил нокаутом в 19-й раз из 28 проведённых поединков.
В 2020 году Фьюри собирается провести второй бой с чемпионом в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
Фьюри победил Шварца техническим нокаутом во втором раунде
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