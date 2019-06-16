Видео: Дортикос отправил Табити в глухой нокаут

В ночь с 15 на 16 июня мск в Риге состоялся турнир по профессиональному боксу, в соглавном событии которого прошёл полуфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между Юниером Дортикосом и Эндрю Табити.

Бой прошёл в грязной и жёсткой борьбе. С шестого раунда Дортикос боксировал с сильным кровотечением, которое открылось после рассечения века. В десятой трёхминутке кубинцу удалось провести жёсткий правый удар в челюсть сопернику и отправить того в глубокий нокаут. Таким образом, Дортикос не только вышел в финал Всемирной боксёрской суперсерии, но и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.

Видео нокаута можно посмотреть на официальной странице DAZN USA в YouTube.