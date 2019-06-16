Кормье заявил, что может завершить карьеру после боя с Миочичем

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье не исключил, что завершит карьеру после следующего поединка, который состоится 17 августа на турнире UFC 241. Бой Кормье со Стипе Миочичем станет главным событием турнира в Анахайме.

«Знаете, я всегда говорил, что буду драться до тех пор, пока мне не исполнится 40 лет. Если сдержу данное себе слово, то бой с Миочичем может стать последним в карьере. В любом случае, не думаю, что проведу ещё много поединков после этой встречи», — приводит слова Кормье BJPenn.

В марте 2019 года Даниэлю Кормье исполнилось 40 лет. На данный момент он возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. В предыдущем бою он победил Деррика Льюиса. Добавим, что встреча с Миочичем станет для него уже второй. В июле 2018 года он досрочно победил американца хорватского происхождения.