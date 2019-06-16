Тищенко нокаутировал Табула и завоевал пояс WBO Intercontinental

Сегодня, 16 июня, в Екатеринбурге проходит масштабный турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет встреча в первом тяжёлом весе между экс-претендентами на титул чемпиона мира Дмитрием Кудряшовым и Илунгой Макабу.

В андеркарде боя очередной бой на профиринге провёл Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко (5-0, 3 КО). Ему противостоял соперник из Ганы — Абрахам Табул. Для победы россиянину понадобился один раунд. Менее чем за минуту до гонга он отправил Табула в нокдаун. После того как Абрахам продолжил поединок, Тищенко обрушил на него шквал ударов и заставил рефери остановить избиение.

Таким образом, Тищенко завоевал титул WBO Intercontinental в первом тяжёлом весе.