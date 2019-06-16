Вахитов и Ульянов завершили основной этап подготовки
Многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу 28-летний россиянин Артём Вахитов и семикратный чемпион России Алексей Ульянов завершили основной этап подготовки к поединкам, которые пройдут 22 июня в рамках турнира Glory 66 в Париже.
Соперником Вахитова станет 21-летний голландец суринамского происхождения Донеги Абена. Оппонент Ульянова — японский боец Масая Кубо.
На протяжении нескольких недель бойцы проводили подготовку и спарринги в тренировочном лагере в Прокопьевске под руководством заслуженного тренера России Виталия Миллера. В ближайшее время спортсмены отправятся к месту проведения поединков во Францию.
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