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Кудряшов проиграл Макабу в бою за титул WBC Silver

Кудряшов проиграл Макабу в бою за титул WBC Silver
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов потерпел поражение от боксёра из Демократической республики Конго Илунге Макабу в поединке за титул WBC Silver в первом тяжёлом весе. Поединок Кудряшова и Макабу проходил в рамках турнира, посвящённого Международному боксёрскому форуму в Екатеринбурге.

Судьи остановили поединок во время пятого раунда, присудив Макабу победу техническим нокаутом.

Результаты других боев:

Алексей Папин (11-0) нокаутировал румына Александра Жура (18-4) в третьем раунде (первый тяжёлый вес);
Юрий Кашинский (18-0) по очкам победил француза Оливье Вотрена (14-2-1, первый тяжёлый вес);
Алексей Егоров (9-0) нокаутировал Романа Головащенко (20-4) из Германии (первый тяжёлый вес);
Евгений Тищенко (5-0) нокаутировал Абрахама Табула (16-2-1) в первом раунде (первый тяжёлый вес);
Евгений Романов (13-0) победил по очкам аргентинца Ариэля Эстебана Бракамонте (9-3, тяжёлый вес).

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