Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв возглавит Всемирный боксёрский фонд. Решение об этом было принято во время Всемирного боксёрского форума, который проходит в Екатеринбурге. Назначение Кремлёва поддержали глава WBO Франциско Валкарсель, глава IBF Дэрил Пиплс и руководитель WBA Жилберто Мендоса.
«Спасибо всем за доверие. Мы сделаем фонд максимально прозрачным, будем поддерживать профессиональный и любительский бокс. Решения будут приниматься совместно. Уже в ближайшее время мы соберёмся, чтобы обсудить реальные шаги, необходимые для олимпийского бокса.
В состав совета фонда войдут руководители международных организаций. Решения будут приниматься совместно. Также в совет войдут олимпийские чемпионы, боксёры и спонсоры. Главная задача нашего фонда — прозрачность для всего мира бокса», — цитирует Кремлёва BoxingScene.
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