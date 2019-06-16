Уайт не исключил, что следующим соперником Нурмагомедова станет Фергюсон

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что боец ММА Тони Фергюсон может провести титульный бой. Фергюсон ранее нанёс поражение на турнире UFC 238 Дональду Серроне. В настоящий момент обладателем титула является россиянин Хабиб Нурмагомедов.
«Хабиб Нурмагомедов будет драться с Дастином Порье в Абу-Даби в сентябре. Что будет дальше, я пока не знаю. Тони Фергюсон провёл отличный бой с Серроне. Думаю, что теперь Фергюсон может быть следующим на титульный бой», — цитирует Уайта MMA News.
Сам Фергюсон уже неоднократно требовал дать ему возможность провести бой за чемпионский титул. Но американский боец был вынужден сделать паузу в карьере после того, как супруга обвинила его в домашнем насилии. Тогда она сообщила, что у Фергюсона возникли проблемы с психикой.
Что касается Нурмагомедова, то он в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он победил Конора Макгрегора и защитил титул.
- 17 июня 2019
-
00:45
- 16 июня 2019
-
23:18
-
22:34
-
21:36
-
21:29
-
20:18
-
19:48
-
18:09
-
17:47
-
16:44
-
14:44
-
13:41
-
13:13
-
12:26
-
11:33
-
10:41
-
10:27
-
09:56
-
09:43
-
08:10
-
07:55
-
07:31
-
06:54
-
00:41
-
00:07
- 15 июня 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:45
-
20:20
-
19:31
-
18:14
-
17:21
-
16:27
-
15:59
-
14:40