Уайт: Макгрегор очень богат, сложно заставить богатых драться в октагоне
Президент UFC Дэна Уайт намекнул на то, что бывший чемпион организации ирландский боец ММА Конор Макгрегор не планирует возвращаться в октагон. Ранее Уайт неоднократно говорил, что ведёт переговоры с Макгрегором о следующем поединке.
«Посмотрим, что будет дальше с Конором, чего он сам хочет делать. Конор богат, очень богат. Сложно заставить богатых парней драться в октагоне», — приводит слова Уайта MMA News.
Напомним, Макгрегор в последний раз дрался в ММА в октябре 2018 года. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка началась массовая драка, из-за чего обоих бойцов дисквалифицировали на длительные сроки. Далее Макгрегор объявил об уходе из ММА, но затем неоднократно намекал на скорое возвращение.
Президент UFC: думаю, увидим Макгрегора в октагоне в 2019 году
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