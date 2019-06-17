Пакьяо: бог всегда рядом, чтобы защитить меня

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо призвал своего бывшего промоутера Боба Арума не беспокоиться о нём. Ранее Арум выразил опасения перед боем 41-летнего Пакьяо и чемпиона мира по версии WBA Super Кита Турмана. Арум заявил, что в таком возрасте Пакьяо может повредить мозг в поединке. Арум призвал филиппинца подумать о завершении карьеры ради сохранения здоровья.

«Бог всегда рядом. Да, мы говорим о боксе, но бог всегда рядом, чтобы защитить меня. Не о чем беспокоиться.

Боксёр должен заботиться о своём организме, тренироваться. Нужно тренироваться, чтобы боксировать и после 40. В этом и заключается работа боксёра», — приводит слова Пакьяо Manila Times.

Бой Пакьяо и Турмана состоится в Лас-Вегасе 20 июля.