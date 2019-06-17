Арум: бой Уайлдера и Фьюри может обойти по цифрам поединок Мейвезер — Пакьяо

Боб Арум, один из промоутеров британца Тайсона Фьюри, предположил, что бой его подопечного и чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера сможет собрать огромную аудиторию. Напомним, в минувшие выходные Фьюри в Лас-Вегасе во втором раунде нокаутировал Тома Шварца.
«Думаю, что Фьюри и Уайлдер проведут бой в Лас-Вегасе. Рассчитываю, что они оба победят своих следующих оппонентов. Тогда мы сможем организовать бой Уайлдера и Фьюри в начале следующего года.
Организуем бой на pay-per-view. Не вижу никаких причин, по которым мы не сможем обойти в плане цифр бой Мейвезера и Пакьяо. Те двое — маленькие ребята, но отличные бойцы, подготовка и раскрутка боя шла годами. Тем не менее они же не тяжеловесы.
Почему прошлый бой Уайлдера и Фьюри не собрал такие цифры? Давайте будем честными, в США не многие знали Фьюри. Но теперь они знают его. А после боя в октябре он станет здесь ещё известнее. Думаю, что реванш Уайлдера и Фьюри может собрать более 4 млн просмотров на pay-per-view», — цитирует Арума Boxing 247.
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