Уайт: можем обсудить проведение боя Джастина Бибера и Тома Круза
Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал слова популярного канадского певца Джастина Бибера, который бросил вызов голливудскому актёру Тому Крузу. Бибер заявил, что хочет провести с Крузом бой по правилам ММА.
«Я не знаю, было ли это предложение серьёзным. Я по-прежнему не знаю, реально ли Бибер готов дратиться. Все говорят об этом, но он не связывался со мной. Даже если Бибер хочет драться с Крузом, я не думаю, что Том готов к этому.
Мне уже 50 лет, Крузу — 56. Я не думаю, что кто-либо в 56-летнем возрасте хочет драться. Но скажу так, если Бибер хочет драться с Крузом, а Том готов драться с ним, мы можем это обсудить», — приводит слова Уайта Low Kick MMA.
Отметим, что Бибер позже сообщил, что вызвал Круза на бой в шутку.
Джастин Бибер признался, что вызвал Тома Круза на бой в шутку
- 17 июня 2019
-
14:05
-
12:57
-
11:51
-
11:32
-
10:35
-
09:35
-
00:45
- 16 июня 2019
-
23:18
-
22:34
-
21:36
-
21:29
-
20:18
-
19:48
-
18:09
-
17:47
-
16:44
-
14:44
-
13:41
-
13:13
-
12:26
-
11:33
-
10:41
-
10:27
-
09:56
-
09:43
-
08:10
-
07:55
-
07:31
-
06:54
-
00:41
-
00:07
- 15 июня 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:45
-
20:20
Партнерский контент