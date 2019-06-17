Уайт: можем обсудить проведение боя Джастина Бибера и Тома Круза

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал слова популярного канадского певца Джастина Бибера, который бросил вызов голливудскому актёру Тому Крузу. Бибер заявил, что хочет провести с Крузом бой по правилам ММА.

«Я не знаю, было ли это предложение серьёзным. Я по-прежнему не знаю, реально ли Бибер готов дратиться. Все говорят об этом, но он не связывался со мной. Даже если Бибер хочет драться с Крузом, я не думаю, что Том готов к этому.

Мне уже 50 лет, Крузу — 56. Я не думаю, что кто-либо в 56-летнем возрасте хочет драться. Но скажу так, если Бибер хочет драться с Крузом, а Том готов драться с ним, мы можем это обсудить», — приводит слова Уайта Low Kick MMA.

Отметим, что Бибер позже сообщил, что вызвал Круза на бой в шутку.