Фьюри: Ортису 147 лет, Уайлдер размажет его за несколько раундов
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о возможном предстоящем поединке чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса.
«Меня не беспокоит поединок Луиса Ортиса с Деонтеем Уайлдером. Как я уже говорил ранее, Ортису что-то около 147 лет. Деонтей отправит его в нокаут ещё быстрее, чем сделал это в первый раз. Я думаю, что Уайлдер размажет его за несколько раундов. Если попасть по Ортису сильным ударом, то с ним будет покончено. Он очень плохо двигается на ринге и не стоит твёрдо на ногах. Он слишком стар для этого», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.
Реванш Ортиса и Уайлдера пройдет либо в октябре, либо в конце осени. Первый бой завершился победой Уайлдера нокаутом.
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