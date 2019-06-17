Уоррен: Джошуа стоит отдохнуть от ринга
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен считает, что бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа не стоит торопиться с реваншем с Энди Руисом. По словам Уоррена, Джошуа стоит перенастроиться.
«Я сомневаюсь в том, что затея с реваншем с Энди Руисом хороша для Джошуа. Он слишком торопится. Ему стоит перенастроиться, отдохнуть от ринга. Но решение за ним. Однако он будет драться с парнем, у которого будет гораздо больше времени на подготовку, чем перед первым боем.
У Руиса очень быстрые руки. Он выдержал лучшие удары Джошуа, а потом победил его в размене. Думаю, что Руис подготовит для Энтони Джошуа несколько очень неприятных сюрпризов в потенциальном реванше», — приводит слова Фрэнка Уоррена BoxingScene.
- 17 июня 2019
-
19:46
-
18:53
-
17:50
-
15:50
-
15:20
-
14:40
-
14:05
-
12:57
-
11:51
-
11:32
-
10:35
-
09:35
-
00:45
- 16 июня 2019
-
23:18
-
22:34
-
21:36
-
21:29
-
20:18
-
19:48
-
18:09
-
17:47
-
16:44
-
14:44
-
13:41
-
13:13
-
12:26
-
11:33
-
10:41
-
10:27
-
09:56
-
09:43
-
08:10
-
07:55
-
07:31
-
06:54
Партнерский контент