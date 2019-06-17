Уоррен: Джошуа стоит отдохнуть от ринга

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен считает, что бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа не стоит торопиться с реваншем с Энди Руисом. По словам Уоррена, Джошуа стоит перенастроиться.



«Я сомневаюсь в том, что затея с реваншем с Энди Руисом хороша для Джошуа. Он слишком торопится. Ему стоит перенастроиться, отдохнуть от ринга. Но решение за ним. Однако он будет драться с парнем, у которого будет гораздо больше времени на подготовку, чем перед первым боем.



У Руиса очень быстрые руки. Он выдержал лучшие удары Джошуа, а потом победил его в размене. Думаю, что Руис подготовит для Энтони Джошуа несколько очень неприятных сюрпризов в потенциальном реванше», — приводит слова Фрэнка Уоррена BoxingScene.