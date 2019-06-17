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Определились победители турнира «Кубок Волги» по муай-тай

Определились победители турнира «Кубок Волги» по муай-тай
Бокс/ММА / ММА 0

В Ульяновске завершился турнир по тайскому боксу «Кубок Волги», посвящённый Дню России. В турнире приняли участие 70 спортсменов из Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей, а также из Республики Татарстан и Республики Чувашия.

Общекомандные места распределились следующим образом:

1-е место — клуб «Пересвет» (Самарская область)
2-е место — школа тайского бокса Chang (Ульяновская область)
3-е место — клуб «Феникс» (Республика Чувашия)

Специальными призами были отмечены Артём Кобус (школа Chang) — «За волю к победе», Кирилл Этничев (клуб «Феникс») — «За лучшую технику», Олеся Гришина — «Лучший судья».

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