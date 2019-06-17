Определились победители турнира «Кубок Волги» по муай-тай

В Ульяновске завершился турнир по тайскому боксу «Кубок Волги», посвящённый Дню России. В турнире приняли участие 70 спортсменов из Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей, а также из Республики Татарстан и Республики Чувашия.



Общекомандные места распределились следующим образом:



1-е место — клуб «Пересвет» (Самарская область)

2-е место — школа тайского бокса Chang (Ульяновская область)

3-е место — клуб «Феникс» (Республика Чувашия)



Специальными призами были отмечены Артём Кобус (школа Chang) — «За волю к победе», Кирилл Этничев (клуб «Феникс») — «За лучшую технику», Олеся Гришина — «Лучший судья».