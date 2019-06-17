Ли: не собираюсь уходить из полусреднего веса
Боец UFC Кевин Ли заявил, что он не собирается уходить из полусредней весовой категории из-за поражения от Рафаэла дос Аньоса.
«Когда я сидел в раздевалке перед поединком, я увидел кое-какие моменты. Я чувствовал, что детали пазла собираются в единую картину, и ощутил невероятную уверенность в себе. Разминка прошла просто великолепно, всё было идеально. В итоге я быстро поник, когда бой стал складываться не в мою пользу.
Меня удивило то, насколько умён был мой соперник. Он победил меня тактикой, позволил мне потратить всю мою энергию, а затем сам перешёл к делу, стоило мне совершить ошибку. Но я не собираюсь уходить из полусреднего веса из-за этого. Мне кажется, что так будет правильно», — приводит слова Кевина Ли MMANews.
- 18 июня 2019
-
00:44
- 17 июня 2019
-
23:55
-
22:51
-
21:28
-
21:08
-
19:46
-
18:53
-
17:50
-
15:50
-
15:20
-
14:40
-
14:05
-
12:57
-
11:51
-
11:32
-
10:35
-
09:35
-
00:45
- 16 июня 2019
-
23:18
-
22:34
-
21:36
-
21:29
-
20:18
-
19:48
-
18:09
-
17:47
-
16:44
-
14:44
-
13:41
-
13:13
-
12:26
-
11:33
-
10:41
-
10:27
-
09:56
Партнерский контент