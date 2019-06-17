Ли: не собираюсь уходить из полусреднего веса

Боец UFC Кевин Ли заявил, что он не собирается уходить из полусредней весовой категории из-за поражения от Рафаэла дос Аньоса.



«Когда я сидел в раздевалке перед поединком, я увидел кое-какие моменты. Я чувствовал, что детали пазла собираются в единую картину, и ощутил невероятную уверенность в себе. Разминка прошла просто великолепно, всё было идеально. В итоге я быстро поник, когда бой стал складываться не в мою пользу.



Меня удивило то, насколько умён был мой соперник. Он победил меня тактикой, позволил мне потратить всю мою энергию, а затем сам перешёл к делу, стоило мне совершить ошибку. Но я не собираюсь уходить из полусреднего веса из-за этого. Мне кажется, что так будет правильно», — приводит слова Кевина Ли MMANews.