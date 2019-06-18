Порье: собираюсь закончить бой с Нурмагомедовым досрочно
Временный чемпион UFC Дастин Порье поделился своими планами на поединок с регулярным чемпионом организации, россиянином Хабиба Нурмагомедова.
«Я планирую не только побить Хабиба Нурмагомедова. Я собираюсь закончить наш поединок досрочно», — приводит слова Дастина Порье ESPN.
Напомним, что поединок Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора удушающим приёмом, после чего получил временно отстранение от боёв из-за потасовки после поединка с ирландцем. Дастин Порье завоевал временный чемпионский пояс в лёгком весе в поединке с Максом Холлоуэем. Помимо Нурмагомедова на турнире UFC в Абу-Даби примет участие много россиян.
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